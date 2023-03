8 Mars : La Commission féminine de l’ANPS au chevet des femmes détenues de la prison de Rufisque

Comme chaque 8 Mars, la Commission féminine de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) fait des dons.





Cette année, elle a trouvé opportun d’aller à la Maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque remettre un important lot de produits aux détenues. Les produits sont constitués de tissus, de serviettes hygiéniques, de couches et du lait pour bébés, de l’eau de javel…). La présidente de la Commission féminine, Soda Thiam, trouve que c’est une démarche naturelle et le but est que les prisonnières soient heureuses et ne manquent de rien.





“Le choix de ce don est naturel.