8 MARS-Un fonds mis en place par la Caps pour accompagner les femmes du secteur de la pêche

D'après le président de la Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (Caps), Alioune Thiam, la pêche n'est pas seulement l'affaire des hommes. Les femmes aussi y jouent un rôle très important. Ce 8 mars a été l'occasion pour la Caps de célébrer les femmes transformatrices.



Au cours de la journée qui leur est dédiée, le président de la Caps Alioune Thiam a rendu un vibrant hommage aux femmes transformatrices : des battantes qui travaillent nuit et jour pour nourrir la population et subvenir aux besoins de leur famille.

Dans un contexte économique très difficile marqué par une crise sanitaire et économique, les femmes mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques peinent de plus en plus à vivre de leurs activités.

Ainsi, dans un souci de renforcer et d'accompagner les transformatrices et mareyeuses, dans leur quête d'autonomie, la Caps a mis en place un fonds pour les assister. Elles bénéficieront d'un financement grâce à ce fonds. Mieux, M. Thiam a promis d'appuyer davantage les femmes, du secteur afin qu'elles puissent mener leurs activités dans de meilleures conditions.

Une journée de consultations gratuites à l'endroit des femmes a été aussi organisée.