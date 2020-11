8000 emplois menacés à la CSS : Les organisations syndicales chargent l’Etat et alertent

Marche de la Css contre l'Etat

La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) risque bien de mettre la clé sous le paillasson. Déjà, 8000 postes sont menacés au niveau de cette compagnie qui peine à écouler sa production sur le marché local à cause des importateurs qui détiennent la DIPA (Déclaration d'Importation de produits Alimentaires) et inondent le marché par d’autres variétés de produits. En effet, le sucre produit par cette compagnie se vend difficilement sur le marché local. L'on signale que 30 000 tonnes de sucre sont présentement stockées dans les dépôts. Et la CSS qui a besoin de 1,2 milliard CFA pour assurer les charges salariales alors la compagnie peine actuellement à vendre 30 millions de Francs et ce chiffre n’évoluera pas vers les 150 millions nécessaires pour les salaires, redoute l'entreprise.









Des préoccupations qui interpellent les syndicats Cnts, Udts, CSE, Unsas, Cnts/Fc, Cdsl, UTS, SLTS/CSS, OTLS/CSS, SDIAAS, STIAAS/FGTS. Suite à une conférence de presse tenue le 14 novembre, elles ont dénoncé ce fait et attiré l’attention des autorités de l’Etat.





Car pour elles, « Certaines autorités ont même profité de la Covid-19, pour inonder le marché de sucre par des importations bien supérieures aux 10.000 tonnes déclarées officiellement : Ce sucre n’est jamais allé chez les populations démunies comme prétendu, mais dans les magasins de ce même ‘club de commerçants », dénoncent ces organisations dans la déclaration commune.





Elles demeurent convaincues que cela contribue à tuer la CSS. Et « Tuer la CSS, c’est anéantir l’économie de tout un département qui vit de l’activité de l’entreprise : C’est plus de 100.000 habitants impactés, des milliers d’agriculteurs qui bénéficient de l’eau d’irrigation sur 5000 hectares fournie gratuitement, de l’eau potable aux populations des dizaines de villages non raccordés au réseau Sen’Eau ».