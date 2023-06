8ème conférence Afrique du réseau mondial PCQVP : La société civile africaine cherche sa voie menant vers la transition énergétique

Plus de 250 participants prennent part à la 8ème conférence Afrique du réseau mondial Publiez Ce Que Vous Payez, qui s'est ouvert ce jeudi à Saly.





Ce réseau mondial d’organisations de la société civile œuvrent pour que les recettes issues de l’exploitation minière améliorent les conditions de vie des populations.





"La société civile africaine a son mot à dire. Elle a un message à faire passer pour une transition énergétique juste et équitable", a argumenté le docteur Papa Fara Diallo, président de la coalition sénégalaise Publiez Ce Que Vous Payez.





Durant trois jours, des acteurs de la société civile africaine se pencheront sur la thématique de "la transition énergétique". Il s'agira pour eux d'identifier la position de la société civile africaine à travers la coalition PCQVP sur la transition énergétique.





"L'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins. C'est moins de 30% de taux de pollution du continent africain. Ceux qui polluent le plus, doivent payer plus en termes de stratégie de mitigation des impacts des changements climatiques. Nous sommes d'accord pour une transition énergétique. D'ailleurs, le Sénégal a déjà entamé un mix énergétique. On est déjà à plus de 30% et l'objectif d'ici 2030, c'est d'aller vers 50%. C'est l'Afrique qui ressent le plus les impacts des changements climatiques", explique Dr Papa Fara Diallo.





Lancée en 2001, la campagne PCQVP compte à nos jours 700 organisations dans le monde. Plus de 40 coalitions nationales ont été créées dans le monde, dont 25 en Afrique. PCQVP se positionne comme l’un des plus puissants et influents réseaux mondiaux de société civile.