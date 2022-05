9 mois après son inauguration : Le nouvel hôpital de Touba sera fonctionnel à partir de...

Le nouvel hôpital de Touba sera fonctionnel à partir de...

Inauguré par le président Macky Sall, le 18 septembre 2021, le Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadou Khadim de Touba va démarrer partiellement ses activités lundi prochain. L'information a été confirmée, hier vendredi, par le directeur de cette structure sanitaire de niveau 3.





" A partir de lundi, nous allons démarrer, pas avec tous les services, mais 10 services dont Médecine, chirurgie générale, urologie, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, radiologie et laboratoire . Et pour le reste, ça sera en fonction de l'affectation du personnel et de la formation de ce personnel sur l'utilisation de l'équipement", a expliqué Docteur Mouhamadou Moustapha Sourang devant la presse.





Toutefois, le directeur de cet établissement de santé équipé de 300 lits de préciser : " L'essentiel est là pour nous permettre de démarrer, de faire des consultations du jour de 08h à 18h. Nous faisons cela durant un mois ou quatre cinq jours, le temps de réunir le reste du personnel et faire fonctionner la cuisine pour l'alimentation des patients".





En perspective du démarrage des activités, une journée portes ouvertes a été organisée, hier, pour permettre aux populations de visiter ce bijou réalisé par le président Macky Sall. Seneweb a noté la présence du préfet de Mbacké, du sous-préfet de Ndame, du maire de Touba, Abdou Lahad Ka, des autorités religieuses et politiques.