9 morts sur la route de Porokhane: Serigne Mountakha remet 3 millions francs Cfa aux familles des victimes

Le khalife général des mourides s'est encore distingué grâce à ses actes de générosité et de bienfaisance. En effet, Serigne Mountakha Mbacké a marqué toute sa compassion à l'endroit des familles des victimes de l'accident tragique qui avait occasionné 9 morts et plusieurs blessés, sur la route de Porokhane à hauteur du village du village de Back Samba Dior, dans le département de Guinguinéo.



Le patriarche de Darou Miname a envoyé une délégation auprès des proches de ces victimes pour présenter ses condoléances et formuler des prières à l'endroit des disparus et des blessés. Également, le Saint-homme a remis une enveloppe de 03 millions francs CFA à ces familles par le biais de ses émissaires.



Selon des confidences faites à Seneweb, l'une des 9 personnes décédées au cours de la collision entre un minicar et un bus, repose désormais au cimetière de Darou Mousty. Toutefois, les autres victimes sont inhumées au cimetière Bakhiya de Touba.