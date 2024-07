90,3 % des chômeurs déclarés sont des primo-demandeurs (ANSD)

Le problème de l’insertion professionnelle après l’obtention d'un diplôme reste entier. Selon le 5e recensement général de la population et de l’habitat 2023 (RGPH-5 2023), la population des chômeurs au Sénégal est « dominées par les primo-demandeurs qui constituent 90,3 % des chômeurs déclarés », lit-on sur le rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).