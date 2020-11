95% des femmes et filles sont victimes de violences de tout genre en Guinée (ONG AMALI)

Ong Amali, violence faites aux Femmes en Guinée

Le monde célèbre ce mercredi 25 novembre 2020, la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.

En prélude à cette journée, l’ONG AMALI a diffusé à cet effet un documentaire sur les violences basées sur le genre, ce mardi à Conakry.





Au cours de la conférence de presse, Houray Bah, présidente de l’ONG AMALI est revenue sur la motivation de réaliser un tel documentaire qui reflète la situation des femmes en Guinée. « Ce documentaire dont le titre est ”Wämali” qui veut dire " aidez-là ", est un cri face à la recrudescence des violences de toute nature sur la femme, donc c’est un cri pour aider à sensibiliser les autorités à réagir même si elles le font déjà, mais nous voulons que ça soit sur une plus grande échelle », dit-elle.





« La motivation de réaliser ce documentaire vient de deux principales raisons, la première c’est suite à un constat après une enquête de terrain qu’on a effectuée entre 2015 et 2016, le constat d’avoir vu que 95% d’un échantillon de 500 personnes qu’on a interviewées sur Conakry et ses alentours avaient été victimes de violences particulièrement des violences conjugales et des viols. Et deuxièmement, en partant de mon expérience personnelle parce que je l’ai vécu aussi », a-t-elle soutenu devant les médias.