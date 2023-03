96 millions volés à la CNART Assurance : les chèques disparus, la signature du DG et la société fantôme

La compagnie CNART Assurance a subi un lourd préjudice. Un de ses employés nommé H. Bâ a réussi à pomper 96 millions de francs CFA dans les comptes de l’entreprise ouvertes à la Banque islamique du Sénégal (BIS). Le montant du forfait pourrait être plus important.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le mis en cause a pu s’emparer de cette somme en volant des chèques de la compagnie d’assurance et en imitant la signature du directeur général et celle du directeur administratif et financier pour retirer ceux-ci.



H. Bâ a été placé en garde à vue dans les locaux de la DIC. Le journal rapporte qu’il a reconnu les faits. L’enquête révèle qu’il émettait les chèques frauduleux au nom d’une société dont il était employé et qui est actuellement dissoute (PMAS).



Le Top management de la CNART a été alerté par des mouvements de fonds suspects sur leurs comptes établis à la BIS. Au terme d’une enquête interne, il a saisi la DIC d’une plainte.



Les enquêteurs sont à la recherche d’éventuels complices aussi bien au sein de la société d’assurance que de la BIS. L’Observateur renseigne que certains employés de l’assureur ont été déjà convoqués.