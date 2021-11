9e Forum Mondial de l'eau : Dakar, ''capitale de l'eau'' en mars 2022

9e Forum Mondial de l'eau au Sénégal

Le Sénégal a été choisi pour abriter et organiser le 9e forum mondial de l'eau du 21 au 26 mars 2022 à Diamniadio. Pour cette 9e édition, le thème retenu est : « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».





Lors d'un cours annuel organisé par le comité International de la Croix-Rouge, partenaire du 9e forum mondial de l'eau de Dakar, le conseiller technique du secrétariat de l'évènement, Amadou Ndiaye évoque l'importance de cette thématique : ''Nous devons travailler à ce que l'eau soit un vecteur de paix et de développement et non de conflit. Nous devons faire en sorte qu'aucune personne, population et qu'aucun pays ne soit laissé en rade dans le domaine de l'approvisionnement en eau et à l'assainissement''.





Le forum mondial de l'eau a pour but d'adresser les questions du moment, en matière d'eau et d'assainissement à travers le monde, aux nombreux acteurs qui prendront part à l'événement. Pour cette nouvelle édition, le Sénégal a tenu à apporter plusieurs innovations, parmi lesquelles l'instauration d'une plateforme-multi-acteurs : " On avait l'habitude de voir un forum où il y avait les techniciens qui discutaient entre eux, même chose pour les collectivités territoriales et les ministres. On a décidé de réunir ces différents intervenants et d'adresser les points à aborder pour qu'à la fin de chaque discussion, on puisse avoir une déclaration commune'', a lancé Amadou Ndiaye.





Un sommet des chefs d'États est prévu au cours de ce forum. L'occasion selon le conseiller technique : "d'emmener ces décideurs ainsi que les responsables d'institutions internationales à s'engager". L'objectif du chef de l'État, Macky Sall, est qu'au terme de ce forum un engagement ''historique fort'' soit trouvé.





La 9e édition entrant dans l'initiative Dakar 20-22, certains projets en rapport avec l'eau et l'assainissement auront la possibilité d'être marqués du sceau de l'initiative. ''On va travailler, en amont de l'événement, à identifier et à sélectionner les meilleurs projets à travers le monde pour les labelliser initiative Dakar 20-22'', renseigne le conseiller technique, Amadou Ndiaye. Toujours selon lui, les choix des projets dépendront de leur caractère ''innovant, impactant et reproductif''. Les initiateurs souhaitent que ces projets participent à l'atteinte des objectifs du millénaire. À l'heure actuel, le conseiller technique affirme que 185 projets provenant de 55 pays et de 5 continents ont été reçus. ''On a labellisé 71 projets. Le processus de collecte va se poursuivre jusqu'en fin décembre 2021'', renchérit Amadou Ndiaye.