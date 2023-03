À Kigali, Abdoulaye Dieye évoque les défis de la relance post-covid du transport aérien au Sénégal

Devant ses collègues gestionnaires d’aéroports en Afrique qui prennent part à la 69ème conférence ACI Afrique à Kigali, au Rwanda, le Directeur Général de l’Aéroport International Blaise Diagne, M. Abdoulaye Dieye a évoqué les défis auxquels le Sénégal fait face pour la relance du secteur des transports aériens après la pandémie de Covid 19. Ces enjeux portent sur la relance de la croissance du trafic aérien au niveau des aéroports régionaux et le développement du fret qui est inexistant malgré le potentiel de la sous-région pour les produits locaux, selon M. Abdoulaye Dieye.





Le Directeur Général de AIBD.sa a aussi énuméré les mesures prises pour le renforcement du dispositif de contrôle sanitaire dans les aéroports, la poursuite et la finalisation de la mise à niveau des aéroports régionaux dans le cadre du Programme de reconstruction des Aéroports Régionaux (PRAS) et le développement de compagnies locales pour assurer une bonne desserte (dans les deux sens) AIBD vers les aéroports régionaux.





Le Directeur Général de AIBD Sa a également insisté sur la montée en puissance de l’aéroport Blaise de Diagne qui doit être un véritable hub aérien et la promotion de la Destination Sénégal, mais aussi la mise en place d’une industrie aéronautique résiliente à travers la réalisation des projets suivants : Centre de Maintenance Aéronautique (MRO), Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), AEROVILLE, etc. « Ces projets vont changer le visage du transport aérien sénégalais et avoir un impact positif sur la typologie de la clientèle », a indiqué le Directeur Général de AIBD Sa.







Ce dernier participait à un panel des PDG d’Afrique qui avait comme modérateur le Directeur de ACI monde. Charles Habonimana, Directeur général, Rwanda Airports Company, Fabrice Grondin, Directeur des opérations, Société Anonyme Aéroport de la Réunion Roland Garros, Capitaine Rabiu Hamisu Yadudu, Directeur Général, Autorité fédérale des aéroports du Nigeria, Mme Mpumi Mpofu, Directrice Générale, Airports Company South Africa ont partagé leurs expériences avec les participants.