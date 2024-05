À l'Ucad, Mélenchon réaffirme sa solidarité à la Palestine

Ce jeudi 16 mai se tient à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar une conférence co-animée par le président du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité (Pastef), Ousmane Sonko et le fondateur du mouvement France Insoumise sur les rapports entre l'Afrique et l'Europe.





Dans une salle archi comble de l'UCAD II, Jean Luc Mélenchon a réaffirmé son soutien au peuple palestinien, se sentant plus libre de s'exprimer "à Casablanca, à Dakar qu'à Marseille". "Le Sénégal peut être fier d'avoir été le premier à avoir donner un passeport diplomatique à Yasser Arafat et à ouvrir ici une ambassade et à reconnaître l'Etat de Palestine en 1987", a déclaré le fondateur du mouvement de la France insoumise. Une déclaration qui lui a valu des acclamations nourries.