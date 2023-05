A la tête d'un vaste réseau de voleurs de bétail : Un indicateur de la Brigade de recherches arrêté

Les éleveurs du département de Tambacounda affichent un large sourire depuis l’annonce de l’arrestation du nommé A. Bâ. Il résulte des éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Tambacounda que le malfrat est un indicateur de la brigade de recherches du commissariat central de Tambacounda. Il était à la tête d’une redoutable bande de voleurs de bétails, qui écumait le département depuis quelque temps.







Les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Tambacounda ont réussi la prouesse de mettre hors d'état de nuire le plus grand voleur de bétails en possession de plusieurs têtes de moutons, de chèvres et de carcasses parmi la centaine volée en compagnie de ses acolytes. Mais c’est sans compter sur la perspicacité des hommes du commandant Issa Sow.





Pour mettre fin à cette série de vols, le procureur a aussitôt saisi les hommes en bleu. Après des jours d’enquête, les gendarmes enquêteurs ont réussi à retrouver les traces des malfrats dont l’un serait H. S recruté par A. Bâ l’indicateur de la brigade de recherches de la police.





A l’aide du réseau de renseignement et des populations, les voleurs et leur chef ont vite été localisés dans le populeux quartier de Gourel Diadié où une concession leur avait été prêtée et qu'ils utilisaient pour la garde du bétail.





Les gendarmes, conscients qu’ils étaient en présence d’un réseau de voleurs de bétail bien organisé, ont aussitôt effectué des transports à Gourel Diadié. Ces descentes ont permis la découverte d’une dizaine de bêtes composées de moutons et de chèvres et même des restants d'animaux et l’arrestation du chef A. Bâ et ses acolytes H. S, S. D et D. B.





Entendus dans la foulée, ces derniers reconnaissent avoir dérobé les bêtes sur instruction du chef A. Bâ qui les a recruté non sans ajouter qu’elles ont été vendues à leurs clients habituels, dont le boucher M. D qui a été interpellé à son tour.





Deux autres bouchers ont réussi à prendre la poudre d’escampette après avoir été cités.





Les investigations se poursuivent.