A quelques heures de l'arrivée de Sonko a Kolda, les bus Tata évacués de la ville

Le centre ville de Kolda est sans bus Tata. Tous ces véhicules de transport en commun sont évacués loin du périmètre communal. Et pour cause, les chauffeurs et transporteurs disent craindre un débordement avec la mobilisation de l'Inter-coalition Yewwi-Wallu d'une part, et d'autre part celle de la coalition BBY et sa caravane de sensibilisation au vote. Une peur bleu qui affecte les responsables du transport urbain qui par cet acte, cherchent à sauver les meubles.