A qui appartiennent les seins des femmes ?

Les seins des femmes et la Maternités

Symbole de maternité, incarnation de la féminité, objet de fantasme... Les seins des femmes sont au centre de toutes les attentions. Ni trop grosse, ni trop petite, naturelle, cachée mais pas invisible non plus...





Les injonctions à la poitrine idéale sont nombreuses, souvent contradictoires. On les exhibe XXL sur les panneaux publicitaires mais dénudés, ils sont prohibés sur les réseaux sociaux. Dès l’adolescence, on scrute l’apparition des seins des jeunes filles. Les femmes semblent, néanmoins, de plus en plus nombreuses à se réapproprier leurs corps. A la fin du confinement, certaines ont choisi d’abandonner leur soutien-gorge par souci de confort ou par conviction.





En France, elles seraient désormais 7%, de 18 ans et plus à ne plus ou presque plus porter de soutien-gorge. Une tendance encore plus marquée chez les moins de 25 ans puisqu’elles seraient 18% à pratiquer le “No bra”. Quel rapport les femmes entretiennent-elles avec leur poitrine ? La diversité des seins et des beautés s’affichera-t-elle enfin ?





