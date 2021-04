A.T envoyé en prison pour la 4e fois pour avoir jeté des pierres dans l’enceinte du secrétariat général de la présidence

Souffrant de troubles psychiques, A.T. selon ses initiales, jetait des pierres dans l’enceinte du secrétariat général de la présidence. A en croire l'Enquête, l'homme est un habitué des faits. Il a déjà été emprisonné pour motif similaire.Cueilli et déféré par les limiers de la gendarmerie de Thiong, l’homme en question avait l’habitude de prendre son sac à dos et y met de grosses pierres pour se rendre devant la présidence de la République afin d'y lancer des cailloux.Et c'est ainsi qu'il a brisé des vitres de voitures et bureaux avant d’être arrêté et livré aux enquêteurs de Thiong. Les gendarmes en ont déduit qu'il souffrait de troubles mentaux. Et à les en croire, il a été interné à plusieurs reprises dans les établissements psychiatriques du pays. Mais, dès l’instant qu’il retrouve sa liberté, il revient sur les lieux et s'y remet à nouveau’’.Le mis en cause a reconnu les faits. Il a expliqué son attitude par sa volonté de se venger sur le président Macky Sall qui aurait vendu des terrains appartenant à son père, explique le journal. Sur ces propos : ‘’ Les lieux abritant l’actuel ministre de la Justice, de même que beaucoup d’ambassades appartenaient à mon père", justifie-t-il. Ajoutant que " le président a octroyé nos terrains à autrui, ce qui n’est pas normal " selon les confidences du mis en cause aux enquêteurs.L'homme a été déféré au parquet de Dakar pour la 4e fois et placé sous mandat de dépôt.