[Santé] A Thiès, la Fondation Sonatel offre au Sénégal son 1er Centre de Gériatrie de référence hors de Dakar

Thiès, Mardi 15 février 2022. La Fondation Sonatel vient d’offrir un centre de gériatrie flambant neuf à la Région de Thiès. Construit dans la Cité du Rail, il est inauguré ce mardi 15 février par M. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et l’Action Sociale et M. Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel et Président du Conseil de la Fondation.





Le Centre qui a une vocation d’inclusion sociale, a pour mission principale d’assurer la prise en charge spécifique des affections des personnes âgées. Conçu pour être une référence régionale en matière de Gériatrie, il offre au personnel médical et paramédical le cadre adéquat pour exercer leur savoir-faire dans le traitement des pathologies liées à l’âge.





La Région de Thiès, carrefour de développement abritant une cité universitaire, est la deuxième région du Sénégal en terme de population âgée après Dakar. C’est la raison pour laquelle la Fondation Sonatel, pour appuyer l’Etat du Sénégal dans sa volonté de créer un Centre de Gériatrie dans chacune des 14régions du pays, y a implanté ce Centre pour faciliter l’accès aux soins des personnes âgées. D’un coût de cinq cents millions (500 000 000) FCFA, la construction du centre a été entièrement financée par la Fondation Sonatel.





Le Centre est bâti sur une superficie de 2000 m² et est composé :





D’un Pôle administratif,





D’un Pôle médico-technique avec cabines d’hospitalisation, salles de consultation, infirmerie, bureau de l’assistante sociale, unité mobile d’intervention, vestiaires etbuanderie,





D’un Pôle d’unité d’aide au diagnostic avec les laboratoires d’analyses biochimiques





Et d’annexes avec une case polyvalente, un espace de détente pour les patients





Au Sénégal, la population est majoritairement jeune. Elle compte néanmoins près d’un million de personnes qui ont plus de 60 ans. Ces seniors éprouvent des difficultés à se soigner et à faire face aux dépenses de santé qui augmentent avec l’âge.





Améliorer les conditions de vie des populations est la mission première de la Fondation Sonatel. En accompagnant ce projet, la Fondation renouvèle toute sa solidarité au ministère de la Santé et de l’Action Sociale, et contribue à la protection sociale des personnes âgées.





Depuis 2 décennies, Sonatel Orange, avec sa Fondation, s’est engagé aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la Santé, de l’Education et de la Culture, ses trois axes de mécénat. La Fondation d’Entreprise Sonatel s’active quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin d'œuvrer pour le développement du pays, à travers le bien–être des populations.