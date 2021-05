Abattage de Caïlcédrats à Thiès : Le Service Eaux et forêts répond à Y en a marre

Le chef du service régional des Eaux et forêts de Thiès a réagi suite à la sortie du mouvement Y en a marre dénonçant un élagage des Haïa senegalensis plus connus sous le nom de caïlcédrats. Le commandant Daouda Ndiogou est revenu sur ce fait qu'il faut reconnaître avant de livrer les raisons. Des raisons de sécurité d'après le patron des Eaux et forêts de la région de Thiès.





"Nous ne donnons pas d'autorisations tous azimuts, mais nous le faisons dans un seul but de protéger l'être humain. Durant l'hivernage 2019, Un caïlcédrat qui s'est déraciné a tué une femme ici à Thiès. Mieux vaut abattre les Haïa avant qu'ils ne s'abattent sur les individus. Depuis cet incident, les populations introduisent des demandes d'élagage ou d'abattage, par mesure de précaution" a indiqué le commandant.





Concernant le processus d'autorisation, il précise que les demandes proviennent des collectivités locales et sont soumis à la vérification. C'est-à-dire si le ou les risques sont réels pour élaguer ou tuer définitivement un caïcédrat.





"Les requêtes viennent des mairies, elles sont transférées au service des Eaux et forêts, lequel dépêche une équipe sur les lieux, pour vérifier la véracité du risque, avant de délivrer un permis d'abattage ou d'élagage. En 2021, sur 99 demandes reçues, le service des Eaux et forêts n'a délivré que 22 autorisations, dont 12 d'élagage et 10 demandes d'abattage", précise le chef régional dudit service à Thiès.