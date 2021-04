Abattage «sauvage» des caïlcédrats de Thiès : Y en a marre tire la sonnette d’alarme

Le mouvement Y en a marre tire la sonnette d’alarme sur «l’abattage sauvage des mythiques caïlcédrats de Thiès. Selon les «Esprits de Thiès», ces espèces protégées subissent la furie des investisseurs et des autorités, «sous le regard complice du service régional des Eaux et Forêts».Ces arbres, qui constituaient l’identité de la ville par leur nombre sur les artères, tombent un à un de manière organisée et coordonnée. Désormais, rapporte L’AS dans sa parution de ce vendredi, le Mouvement Y en a Marre «Esprit de Thiès» s’est engagé à protéger ces espèces.Youssoufa Sy, membre de l’Esprit Y en a marre de Thiès, s’est rendu, hier, sur un des sites d’abattage pour s‘enquérir de la situation. A sa grande surprise, Youssoufa Sy a été sauvagement agressé par des individus qu’il a formellement identifiés.Le Mouvement Y en a marre condamne vigoureusement cette agression et compte porter plainte pour que les auteurs de cette agression répondent devant la justice. Aussi le mouvement dirigé par Aliou Sané compte poursuivre ses investigations pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces abattages afin de les traduire devant la justice.