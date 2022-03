[Vidéo] ABBÉ ALPHONSE NDOUR SUR LES DECLARATIONS DE L’IMAM LAMINE SALL : « Ces propos véhiculés par un récidiviste sont loin d’être un lapsus »

Abbe Alphonse Ndour sur Imam Lamine Sall

Le Conseil national du Laïcat Sénégal (CNL Sénégal) a organisé une conférence de presse ce mardi 1er mars. Les membres de cette organisation sont revenus sur les déclarations de l’imam Lamine Sall à l’égard de la communauté chrétienne.





« Des propos discriminatoires, outrageants, agressifs et séparatistes » ; c’est ainsi que l’Abbé Alphonse Ndour a qualifié les propos de l’imam Lamine Sall tenus le 24 février lors de l’émission "Diiné Ak Diamono" sur Walf TV. L’homme, par ailleurs vicaire épiscopal chargé du dialogue inter-religieux, a affirmé que l’imam Sall n’en est pas à son premier coup d’essai. « Comment comprendre les multiples déclarations de l’Imam Sall dans plusieurs médias (à Walf le 24 février et à la 2STV le 17 février) invitant les musulmans à ne collaborer sous aucune forme avec les chrétiens qu’il traite de mécréants, et de francs-maçons, de tous les noms d’oiseaux. Ces propos véhiculés par un récidiviste sont loin d’être un lapsus », s’offusque-t-il.





Pour l’Abbé Ndour, ces déclarations s’expliqueraient par « le mépris et l’ignorance d’une personne peu soucieuse de préserver les valeurs du vivre ensemble ». Ces allégations tenues par Serigne Lamine Sall ont suscité une vague de condamnations de la part de nombreux Sénégalais toutes religions confondues. Une réaction saluée par le par le Conseil national du Laïcat Sénégal.





Lors de cette conférence de presse marquée par la présence symbolique du Secrétaire d’État Moïse Sarr, les chefs religieux catholiques ont interpellé le Chef de l’Etat afin qu’il se saisisse de cette affaire. « Monsieur le président, votre attachement aux valeurs de la République nous fait espérer que vous mettrez tout en œuvre pour que, désormais, les coupables de telles forfaitures soient repérés et sanctionnés », insiste l’Abbé Ndour qui espère aussi une « saisine sans délai » des services de l’Etat.





Suite aux propos de l’imam Sall, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) n’avait pas tardé à sévir. L’organisme chargé de la régulation de l’espace médiatique audiovisuel sénégalais a mis en demeure Walf TV, une décision également saluée par le CNL Sénégal. L’organe de coordination de toutes les associations et mouvements d'Action Catholique a lancé un message à l’endroit des groupes de presse : « Nous invitons, par la même occasion, les responsables des médias et toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de l’information et de la communication à plus de vigilance afin de contribuer à faire respecter les règles de pluralisme, d’éthique et de déontologie, seuls gages d’un Sénégal de tous et pour tous ».





Considérant les propos de l’Imam Sall comme « une faute grave », le Conseil National du Laïcat Sénégal exige de ce dernier des excuses publiques « dans le même média et la même émission » comme le demande par le CNRA.