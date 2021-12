Abdou Aziz Diallo, DG intérimaire de Poste finance: ‘’ Il va falloir opérer une transformation stratégique’’

L’affaire de détournement de 1,5 milliard de F Cfa à la Poste finance et le limogeage de son Directeur général, Saliou Fédior, avaient poussé la société au fond d’une crise qui la secoue depuis longtemps. Et si rien n’est fait, ces problèmes risquent de mener cette entreprise publique au bord du chaos.



Dans un entretien accordé à la chaîne Sénégalmatin, le Directeur intérimaire de Poste Finance, Abdou Aziz Diallo, a proposé des solutions pour relever la structure.



‘’Il va falloir opérer une transformation stratégique. Il faut voir au niveau des opportunités qui s’offrent à la Poste. Il faut aussi une nouvelle donne pour que la poste puisse se positionner sur d’autres marchés. Il faut également d’autres opportunités et cela part par une grande transformation pertinente. Le DG Abdoulaye Bibi Baldé travaille dans ce sens’’, lance-t-il.



Abdou Aziz Diallo regrette aussi la tournure médiatique de ces événements. ’’C’est une affaire malheureuse, assez médiatisée à laquelle toutes sortes d’informations sont relayées dans les journaux. Maintenant ce dossier est entre les mains de la justice, il faut la laisser faire son travail’’, dit-il.



Le Dg par intérim de Poste finance est également revenu sur le problème des paiements des pensions des retraités de l’IPRES.



‘’ L’IPRES a retiré le paiement des allocations de la Poste et il l’a confié à d’autres opérateurs. Le problème c’est qu’il y a eu un manque de préparation des allocataires qui avaient l’habitude de venir au niveau des bureaux de la Poste’’, précise M. Diallo.