Abdou Aziz Diop, Forum civil : "La première attitude d'un l'État responsable est de décrypter le message du peuple"

Abdou Aziz Diop, coordonnateur national adjoint Forum civil a réagi à la situation de crise que traverse le Sénégal avec des manifestations violentes dans différentes localités du pays.





D'emblée, il constate l'effet de contagion à travers ces mouvements spontanés et leur relai dans les réseaux sociaux. "Nous ne pouvons que nous inquiéter et nous indigner. Nous condamnons toutes formes de violences d'où qu'elles proviennent. La première attitude d'un Etat responsable, c'est de décrypter ce message, ce ressenti du peuple qu'il soit lié à la situation politique ou non, mais aussi de voir quelles sont les causes réelles et de trouver une solution immédiate pour garantir la paix et la stabilité sociale", a réagi Abdou Aziz Diop dans une déclaration reçue.

Il appelle les différentes parties prenantes à la responsabilité. " Nous appelons le pouvoir qui a le monopole de préserver la paix et la sécurité, à la société d'être équidistance, à l'opposition d'éviter la violence, aux religieux de jouer un rôle de régulation et à la presse d'être libre mais aussi d'être responsable. Notre pays vit l'une des pages les plus sombre de la démocratie, a-t-il regretté.