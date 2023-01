Abdou Karim Diop, DRH ministère des Transports terrestres : "De mesures fortes sortiront du Conseil interministériel sur les accidents"

Il est auteur d'un livre intitulé "Les accidents au Sénégal", avec beaucoup de statistiques dans l'ouvrage.

Interpellé par Babacar Fall dans l'édition spéciale de la RFM de ce midi sur l'accident survenu à Kaffrine et qui a fait 39 morts, il dira que les accidents au Sénégal font de véritables ravages. L'année dernière, les chiffres officiels des sapeurs-pompiers tournaient autour de 400 morts par an.





D'après les informations données par le procureur de Kaolack, l'accident survenu à Kaffrine est causé par un éclatement de pneu. Et M. Diop parle de 163 morts consécutifs à un éclatement de pneu. Les indices de charge de vitesse et de gonflement ne sont pas respectés. Pour lui, des mesures fortes seront prises pendant le Conseil interministériel pour éradiquer ce mal qui gangrène le secteur du transport sénégalais.