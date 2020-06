Abdou Karim Fofana visite des logements sociaux

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a effectué, ce vendredi 05 juin 2020, une visite de terrain à Thiès afin d’y constater l’état d’avancement des travaux de construction de 200 logements sociaux dont 100 seront livrés d’ici 45 jours. Ces maisons, situées sur la Zac de Thiès, sont destinées au recasement de familles impactées par les inondations.Accompagné du Coordonnateur du Projet de Construction de Logements sociaux et de Lutte contre les Bidonvilles (PCLSLB), Hassan El Karim Ndiaye, le Ministre s’est dit satisfait du niveau d’exécution des travaux réalisés sur financement de la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur de 19 milliards de FCFA.« C’est un bon début pour le programme de construction de logements sociaux qui est une réalité. En général dans ce type de projet, il y a beaucoup de difficultés préparatoires liées à la prise de possession, aux impenses et à beaucoup de procédures qui ont un impact sur le temps imparti pour la réalisation. Aujourd’hui nous sommes ravis de voir un coup d’accélérateur » a déclaré le ministre avant d’insister sur le fait que les matériaux utilisés tels que le ciment, le fer, les carreaux, la peinture sont de fabrication locale.Cette activité entre dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations pour l’atténuation des effets induits par celles-ci. Les villes de Saint-Louis, Kaolack, Joal, Fatick bénéficient aussi de l’enveloppe de la BID qui prévoit la construction de 700 logements sociaux, la réalisation de travaux de drainage des eaux pluviales et un travail de restructuration urbaine.