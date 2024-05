[Arrêt sur image] Abdou Karim Ndoye, le jeune sénégalais derrière la photo officielle de Bassirou Diomaye Faye

Ce lundi 6 mai, la Présidence de la République a publié la photo officielle du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye. Une photo réalisée par un jeune sénégalais : Abdou Karim Ndoye.





Directeur artistique et photographe originaire de Rufisque, Abdou Karim Ndoye a longtemps travaillé avec Pastef. En plus de faire des affiches, il a travaillé avec Ousmane Sonko et ses hommes lors de la Présidentielle de 2019 et la dernière en 2024. Après la victoire de Bassirou Diomaye Faye, il a été choisi pour réaliser la photo officielle du président de la République.