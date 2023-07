ABDOU KARIM SALL EN VISITE AU CENTRE DE CONTRÔLE DES FRÉQUENCES DE KHOMBOLE

M.Abdou Karim Sall, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) accompagné de ses collaborateurs, a visité, ce mardi 25 juillet 2023, le Centre de Contrôle des Fréquences de ladite institution, basé à Khombole. Il a été accueilli par le maire de la commune de Khombole, M. Magueye Boye.





A cette occasion, les deux autorités ont eu des échanges fructueux autour de mécanismes de collaboration, au mieux des intérêts des collectivités.





A l’aune de son utilité, il apparaît nécessaire de préciser que le centre est d’une importance stratégique pour le contrôle des fréquences radioélectriques au Sénégal. D’ailleurs, il est homologué par l’Union Internationale des Télécommunications (ITU).





Pour rappel, le site de Khombole, qui existe depuis 2007, sera également associé à ces centres secondaires pour assurer une parfaite triangulation de la gestion des fréquences, sur le territoire national.





S’inscrivant dans une dynamique de décentralisation, l’ARTP envisage de mettre en service très bientôt d’autres centres régionaux comme ceux de Matam et de Kolda.





Ces dispositifs techniques permettront également à l’ARTP de résoudre les cas de brouillage, d’identifier les émetteurs non autorisés, de gérer les plaintes et réclamations etc.