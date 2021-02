Abdou Latif Coulibaly à Sonko : «Nãk fayda wéssuwul...»

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, se prononce sur l’affaire Sweet Beauté Spa impliquant le leader du Pastef Ousmane Sonko et Adj Sarr.Invité sur le plateau de «Toute la vérité» sur la SenTv, M. Coulibaly a assené ses vérités à Ousmane Sonko.Selon lui, «niakk fayda wésouwoul deiff say toxidùna naane dañuma piégé (rien n’est plus ridicule que de commettre une gaffe et de revenir crier au complot, Ndlr). Prenons acte de ce qui vient de nous».S’agissant du traitement de cette information dans la presse, le journaliste indique : «Tous les journalistes sont toujours soumis à des actes de manipulation.Des journalistes disent souvent que personne ne peut les manipuler, alors qu’à chaque fois qu’une personne vient auprès de vous, sachez qu’elle tente de vous manipuler. Les gens qui viennent vers vous exploitent souvent la version des faits», enseigne-t-il.A signaler qu’Abdou Latif Goulibaly est le premier membre de la mouvance présidentielle à se prononcer sur cette affaire.