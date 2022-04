Abdou Latif Coulibaly tacle Ameth Aidara

Interrogé sur l’affaire Ameth Aïdara, poussé à la sortie au point de démissionner de Dmedia, le ministre Abdou Latif Coulibaly dit ne pas avoir l’habitude de se prononcer sur des cas individuels. Seulement le porte-parole du gouvernement rappelle qu’il y a des règles et textes qui régissent la profession de journalisme. Il s’est exprimé en marge du panel du Cored sur journalisme et engagement politique.