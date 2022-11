Abdou Mbow répond Diomaye Faye : “Pour faire un test ADN, on n’a pas obligatoirement besoin de donner son sang”

Le refus d’Ousmane Sonko de se soumettre à un test ADN lors de son audition devant le Doyen des Juges d’Instruction continue de susciter la controverse. En début de soirée lors d’une conférence de presse du Bureau politique de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye a de nouveau martelé le niet catégorique de son leader de se plier à un tel procédé : "Les patriotes ne laisseront jamais Ousmane Sonko donner une demi-goutte de son sang. La justice a besoin de preuves pour dire le droit et non de son sang pour aller voir je ne sais qui".