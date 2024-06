Abdoul Niang, Directeur général de la SONES : « Nous devons, pour la bonne conduite de nos missions, mobiliser toutes les énergies »

Le bien-être au travail est considéré par le nouveau Directeur général de la SONES comme un levier de performance. Abdoul Niang s’est prononcé sur la question à l’occasion d’une conférence qui s’est tenue au siège de la SONES mercredi dernier. Cette session entre dans le cadre du programme d’activités du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la structure qui sera déroulé pendant tout le mois de juin. Elle a vu la participation d’éminentes personnalités de la médecine comme Dr Alpha Boubacar Sy, Médecin d’entreprise de la SONES, Dr Balla Sy, Consultant, Médecin du Travail, Dr Kébé Tamba Nutritionniste, Médecin du Sport et Dr Ousmane Wane, Cardiologue, Directeur du Centre Médical 12/8. Le Directeur général de la SONES a estimé que « le collaborateur doit absolument se sentir valorisé ». A cet effet, a-t-il dit, « nous devons, pour la bonne conduite des missions de la SONES, mobiliser toutes les énergies. » Il faut, à son avis, créer une appropriation positive dans une sorte de « point de jonction entre les aspirations du collaborateur et les objectifs du manager ».



Le Directeur général de la SONES poursuit : « La symbiose entre ces deux énergies est la recette miraculeuse qui amène à faire des objectifs du manager les objectifs du collaborateur tout court. Cette appropriation est essentielle pour la réussite collective ». Cette option découle des recommandations des plus hautes autorités « sur la nécessité de placer l’humain au cœur des politiques publiques » ; ce qui fait de l’espace professionnel SONES « un excellent champ d’expérimentation de ce paradigme d’efficacité et d’efficience de l’action publique » dans le cadre de la qualité de vie au travail.



Sous la conduite de Dr Alpha Boubacar Sy, Médecin d’entreprise de la SONES et ancien Président de l’Ordre des Médecins du Sénégal, les panélistes se sont prononcés. Dr Balla SY, Consultant, Médecin du Travail, a mis l’accent sur la nécessité de faire du cadre de travail un espace d’épanouissement en évitant les clans, les conflits, le stress, le burn out en cas de surcharge de travail et son contraire le bore out en cas de désoeuvrement, entre autres facteurs nocifs à la santé, à la cohésion et à la performance en entreprise.



Pour Dr Kébé Tamba, Nutritionniste, Médecin du Sport, deux facteurs clés déterminent la santé. D’abord l’alimentation riche en nutriments et non les produits transformés et la pratique sportive qui brûle les toxines. Enfin, Dr Ousmane Wane, Cardiologue, Directeur du Centre Médical 12/8, a identifié la prévention comme la recette miracle en, lieu et place d’une pratique sportive qui surviendrait après le diagnostic d’une pathologie.



Cette conférence fait partie d’une série d’activités du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la SONES. Il y a par exemple des formations en Secourisme, à la Méthode d’évaluation des risques professionnels, à l’École de feu ainsi qu’aux Lois et règlements en Santé et Sécurité au Travail.