Abdoul Wahab NIANG lance le programme international pour l’agriculture durable Africa Green Connect

Abdoul Wahab Niang, étoile montante de la jeunesse sénégalaise pour certains, a lancé, samedi 1 juin, l'Africa Green Connect à Casablanca. C’est à l’occasion d’un Master-class à l’hôtel Melliber sur thème portant sur l’impact du dérèglement climatique en Afrique qu’il a entamé le projet Africa Green Connect.



De par ses nombreuses plaidoiries sur l’agriculture en Afrique, M. Niang a toujours défendu l’idée que la jeunesse africaine doit avoir comme défi l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.



L'Africa Green Connect a pour but de promouvoir le respect de l’environnement par les pays émetteurs de gaz à effet de serre et de promouvoir l’agriculture durable pour l’atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique.



La jeunesse africaine et plus particulièrement marocaine a répondu à l’appel de Abdoul Wahab Niang.



Africa Green Connect prévoit d'autres tournées de sensibilisation et formation sur les techniques agricoles durables en Afrique. La prochaine rencontre sera à Abidjan.