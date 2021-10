Abdoulaye Baldé :« Ce qu’il faut pour une paix définitive en Casamance »

« La paix définitive en Casamance nécessite des négociations sérieuses, inclusives et franches qui aboutissent à des accords signés par tout le monde » selon le maire de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé était l'invité du Grand jury ce dimanche. Selon lui, il faut combiner ces opérations militaires de retour à une vie normale surtout dans cette zone transfrontalière parce qu'elles ont démarré dans la région de Sédhiou dans le département de Goudomp dans le Balantacounda. Des opérations qui se sont poursuivis dans la région de Ziguinchor et récemment au niveau du département de Ziguinchor dans la commune de Niassya. Beaucoup de villages sont installés et un projet de production d'anacarde de mangue et la transformation de ces produits est instauré. Ces villageois vont travailler dans ce projet, dit-il.





La difficulté de l'Etat de se réunir avec les différentes factions résulte du fait qu’il n’y aura jamais une seule unité. Même chez les politiques, on a plusieurs partis. Au niveau du Mfdc il y avait l'unité a un moment. Mais ensuite il s'est éclaté, commente-t-il. « Que ce soit l'aile combattante, l'aile politique ou l’aile étrangère, les réunir va nous faire perdre des décennies. Je propose des négociations simultanées. Mettre en place un certain nombre de termes de références et négocier avec les différentes factions en même temps parce que si vous négociez avec une seule faction, vous laissez en rade l'autre qui va se sentir abandonné et cela apporte des représailles pour montrer qu'on est là » conseille Abdoulaye Baldé.





Affaire Bofa Bayotte et désenclavement





Pour ce qui est du processus de désenclavement, le maire note qu’il est en cours l'état de la transgambienne, des constructions en cours, des efforts sont fait au niveau du transport maritime, c'est vrai que le bateau Aline Sitoe doit être remis à flot, la construction de ponts et l'ouverture de la Rn4 contribueront grandement à cela. « Le président a même demandé que les travaux soient accélérés ».