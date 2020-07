Abdoulaye Bathily sur Babacar Touré : «Le Sénégal perd une de ses voix les plus rares»

Abdoumaye Bathily témoigne sur Babacar Toure, Journaliste

L’historien Abdoulaye Bathily, ancien Ministre sénégalais, s’est joint à la vague de témoignages à l’endroit du journaliste Babacar Touré, fondateur du Groupe Sud Communication, rappelé à Dieu hier dimanche 26 juillet.





«Le Sénégal perd une des voix de plus en plus rares, qui font une autorité morale de dimension nationale éclairée. Adieu Babacar ; adieu l’ami ; adieu frère ; adieu camarade. Tu as accompli ta mission avec honneur et dignité. Comme par prémonition, je te le disais encore il y a moins de dix jours ! Repose dans la paix éternelle», a-t-il témoigné.