Abdoulaye Diouf Sarr hôte du Khalif Général des mourides

La délégation du Ministre de la Santé et de l'Action sociale, candidat à la mairie de Dakar est arrivée à Touba vers 13h au domicile du khalif général, et c'est ensemble que Serigne Moustapha Mbacké et Abdoulaye Diouf Sarr sont allés prier à la grande mosquée. Après la prière, ils se sont rendus à la résidence Khadimoul Rassoul où le khalife lui a fait l'honneur de s’entretenir en tête à tête avec lui, une rencontre avec son hôte durant une demi-heure environ. Au sortir de leur entretien, le khalife a formulé des prières à l'endroit du Ministre et l’ensemble de sa délégation qui a fait a pris la direction de chez Sokhna Bally Mountakha où ils ont eu droit à un "véritable berndé", un succulent déjeuner. La tournée s’est terminée par une visite de courtoisie chez Serigne Cheikh Astou Faye, petit de Mame Thierno Mbacké borom Darou, par ailleurs père de Serigne Djily Mbacké, un des collaborateurs du ministre.