Abdoulaye Diouf Sarr : "Ce qui explique l'état d'urgence et le couvre-feu

Si le chef de l'Etat Macky Sall a décidé de décréter l'état d'urgence assorti de couvre-feu, c'est que la courbe a fortement monté en l'espace d'un mois."En novembre, il y a eu un total de 477 cas. En décembre, nous avons plus de 3200. C'est la même situation qu'au mois d'août", souligne le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, invité sur la Rts.De même que les cas positifs, les décès aussi ont connu une évolution exponentielle. "Entre novembre et décembre, on est passé de 6 à 77 décès, ce qui veut dire que le nombre de décès a été multiplié par 6", renchérit Diouf Sarr.IlPour ce qui est du choix de Dakar et Thiès, ces deux régions totalisent à elles deux 90% de la pandémie.