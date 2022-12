Abdoulaye Saydou Sow décline les ambitions de la SONAGED

Le 5 mai 2022, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité le projet de loi n? 06/2022 autorisant la création de la société anonyme dénommée Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED SA). Cette société jouera ainsi le rôle de régulateur et de superviseur pour l’ensemble des projets et programmes de l’État en matière de gestion des déchets solides en lieu et place de l’UCG.





Ce jeudi 22 décembre, la cérémonie d’installation des administrateurs de la SONAGED s’est tenue en présence du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique, Abdoulaye Saydou Sow. « L’Etat compte sur vous et le peuple nous regarde, nous nous devons donner le meilleur de nous pour faire de la SONAGED plus que ce que l’UCG a réussi », a martelé le ministre. Abdoulaye Saydou Sow n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à la société sortante : « Je voudrais profiter de cette belle journée de lancement officiel du démarrage de la SONAGED qui à partir de ce jour prend le relais de l’UCG, rendre un hommage mérité au nom du Chef de l’Etat, du Gouvernement à mon nom propre et au nom de l’ensemble des Sénégalais à ses vaillants travailleurs pour leur engagement, leur sacrifice quotidien pour rendre notre cadre de vie meilleur. »





Concernant les administrateurs fraîchement installés, le ministre a tenu à les encourager et à leur rappeler l’importance de leurs futures fonctions : « Votre mission de supervision stratégique et de contrôle des activités de la nouvelle société que vous allez commercer à exercer tout à l’heure est primordiale pour garantir sa viabilité économique, financière et technique ».