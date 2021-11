[Vidéo] Abdoulaye Wilane : « C’est à l’espace Sénégal Services de Kaffrine où tout a commencé »

Abdoulaye Wilane : « C’est à l’espace Sénégal Services de Kaffrine où tout a commencé »

Pour boucler la première journée de la tournée Smart Sénégal dans les régions du centre, le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE), accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite à l'espace Sénégal Services de Kaffrine, le premier du genre inauguré le 30 mai dernier par le Président, Macky Sall.