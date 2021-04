Abou Sy offre une traduction du Saint Coran en langue nationale pulaar

Abou Sy, un grand militant des langues africaines, vient de gratifier le public d’une traduction du Coran en pulaar, avec à la clé une version audio pour ceux qui ne savent pas lire.A lui seul, il a réalisé en un temps record ce que, pendant des années, des groupes ont essayé sans résultat : Traduire les 114 Sourates en pulaar, sa langue maternelle. Militant convaincu et déterminé des langues africaines, Atoumane Sy dit Abou Sy a réalisé le rêve de toute la communauté sans tambours ni trompette.Avec ses maigres moyens, accompagné par Lewlewal communication, M. Sy a d’ailleurs pu écouler en un laps de temps les deux premiers tirages. Il faut dire que la demande est forte surtout dans les milieux de la diaspora.Pour faciliter les choses, l’auteur a pensé à ceux qui ne savent pas lire l’arabe en leur gratifiant d’une version audio et des applications en ligne.Couronné Alpha (titre dédié à ceux qui maitrisent la charria) Thierno Atoumane Abou Sy a choisi la méthode de traduction dite ‘’Mana’iyou’’ consistant à rester fidèle au Texte sacré sans commentaire. Madeniyou Sall, un imprimeur de la société SODIC a accepté de prendre en charge la reproduction du livre saint en plusieurs exemplaires.Avec sa maîtrise de plusieurs variantes du pulaar, son produit est facile d’accès dans les 18 pays de l’Afrique où est parlé le pulaar.Avant la publication de son travail, la traduction a été validée par des savants, enseignant l’arabe et le coran et autres guides religieux dont Thierno Madani Tall. D’ailleurs, suivant les recommandations de ce dernier, une cérémonie de lancement du Texte sacré traduit est prévue le 05 juin à l’Institut islamique e Dakar dans l’après-midi.Atoumane Abou Sy n’en est pas à son coup d’essai. Le natif de Touldé (rive droite du fleuve Sénégal) a sillonné plusieurs pays avant de s’installer au Sénégal. Ses voyages de recherche lui ont permis de mieux cerner le pulaar et ses variantes dialectales pour écrire un dictionnaire de plus de 125 mille mots en tenant compte des différentes de façon de s’exprimer dans cette grande langue africaine.