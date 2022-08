Aboubacar Camara (Forum Civil Kolda) : ”Nous sommes souvent sollicités pour la résolution des problèmes communautaires”

Seneweb poursuit sa série d’entretiens avec des Coordonnateurs du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International dirigée par Birahime Seck . Pour cet épisode, Aboubacar Camara, Coordonnateur du Forum Civil section Kolda, est à l’honneur. Il met en lumière le rôle de médiation et de prévention des conflits dans lequel la section articule ses efforts sur le terrain.





Pouvez-vous vous présenter ?





Je m’appelle Aboubacar Camara, Coordonnateur du Forum Civil section Kolda et membre du Bureau Exécutif National du Forum Civil. Je suis Consultant, juriste de formation et spécialiste sur les questions de décentralisation, de gouvernance participative, de rédaction de projet, de coaching et de capitalisation. A mon actif, j’ai facilité l’élaboration d’une vingtaine de Plans de développements communaux (PDC) dont celui de la Commune de Ziguinchor 2019-2024. Je me définis comme un concepteur, un innovateur et un coach qui participe au développement des initiatives et des organisations au niveau des Collectivités territoriales.





Quelles sont les projets et programmes exécutés dans votre localité avec le Forum Civil ?





Au niveau du Forum civil section Kolda nous intervenons quatre axes :





L’axe 1 est constitué des activités des projets du Forum civil national que nous exécutons à la base. C’est le cas des projets relatifs au Renforcement de la Justice Fiscale au Sénégal financé par Tax Justice Network Africa (Tjna) et au Projet de lutte contre la Corruption et pour la promotion de la Redevabilité (PCR1) financé par OSIWA).





L’axe 2 est constitué des activités issues des plans d’actions des commissions de la section kolda et des actions d’alerte, de sensibilisation et de représentations menées sur le terrain sans appui et de manière bénévole. Ceux-ci constituent nos activités quotidiennes avec les interpellations permanentes des populations.





L’axe 3 est constitué des activités des projets dont le Forum Civil section Kolda est porteur ou membre d’un consortium. La section Kolda est arrivée à ce niveau grâce à la stratégie du Forum Civil national d’autonomiser les entités à la base. A ce niveau, le Coordonnateur Général Birahime Seck travaille dans ce sens à travers la décentralisation des activités, la visibilité des sections, l’ouverture du Bureau Exécutif National aux sections de l’intérieur comme la Casamance, le Sénégal du Centre, le Sénégal de l’Ouest, le Sénégal du Nord et le Sénégal oriental. En plus, le travail effectué par la section sur le terrain, en partenariat avec la fondation Gune Espagne a permis l’ouverture à des partenaires comme l’AECID, la Mairie de Barcelone, Paz con dignidad, l’Agence Basque pour la Coopération et le Développement et maintenant Cives Mundi.





L’axe 4 est constitué des activités menées par le Centre Régional de Gouvernance Participative dénommé « Maison du Citoyen » mise en place par le Forum Civil qui assure le Comité de Pilotage. La Maison du Citoyen est autonome dans son fonctionnement et mène des actions d’appui conseil, d’orientations, d’encadrement des organisations et des stagiaires, de conception des outils de gouvernances, de documentations et de diffusions des actions citoyennes. Il a eu à travailler avec la GIZ antenne Casamance, Usaid Gold et la Fondation Friedrich Naumann.





Est-ce que ces activités ont un impact sur les populations ?





Nos interventions ont eu divers impacts au niveau des projets et de nos actions quotidiennes.





Le projet de renforcement de la Justice Fiscale au Sénégal financé par Tjna a permis la mise en place du Comité Territorial pour la Justice Fiscale (Ctjf) à Saré Yoba Diega afin de positionner le débat de la justice fiscale au sein de la Commune. Ainsi à travers le renforcement du Comité Territorial pour la Justice Fiscale, un plaidoyer est porté au niveau de l’équipe municipale pour la réactualisation sur les taxes. En plus, ce cadre constitue un regroupement des différents acteurs afin d’avoir une appropriation de la fiscalité par les populations.





L’exécution des activités de ce projet de lutte contre la Corruption et pour la promotion de la Redevabilité (PCR1) financé par Osiwa a permis la mise en place de la Coordination communale d’encadreurs locaux regroupant 30 Clubs d’Intégrité et à la Citoyenneté Active (CICA) composés de 900 membres. A travers la formation de 26 personnes sur divers thèmes comme la corruption, le civisme, la citoyenneté, les biens naturels communs. Il y a eu une démultiplication auprès de 493 jeunes dont 179 garçons et 314 filles. Aussi à travers des poèmes, des sketchs et des discours, les membres de la coordination communale des CICA ont réalisé des sensibilisations auprès d'un large public. Ainsi les membres des CICA portent des plaidoyers à l’endroit des Chefs d’établissement pour une amélioration de la participation et de la transparence dans les écoles.





“5000 personnes ont reçu des appui-conseils sur des thématiques variées comme le foncier, l’état civil, le mariage, les violations des droits humains”





La mise en œuvre de ce projet « Contribution des Femmes et des Jeunes à l’amélioration de la gestion et la gouvernance municipale de la ville de Kolda » Forum Civil section Kolda, Fondation Gune et Mairie de Barcelone a amené à poser le débat de la présence des femmes dans les instances de décisions au niveau institutionnel et communautaire à travers des formations, des causeries et surtout des plaidoyers auprès des partis politiques et de l’administration territoriale.





En plus, à travers ce projet près de 5000 personnes ont reçu des appui-conseils sur des thématiques variées comme le foncier, l’état civil, le mariage, les violations des droits humains au niveau de la « Maison du Citoyen », des Centres de Gouvernance Participative mobiles, des Vacances à Domicile (VAD) des Clubs d’Intégrité et à la Citoyenneté Active (CICA), des visites d’échanges et des partages d’expériences.





L’impact aussi c’est niveau des actions menées par la section dans le cadre la médiation de proximité qui a permis la résolution d’une vingtaine de conflits communautaires à travers l’association de médiation et des points focaux dans les 15 quartiers de la commune de Kolda. Cet instrument est un outil très important de résolution à l’amiable des problèmes. Ainsi le Forum Civil est souvent sollicité par les populations pour la résolution des différents problèmes communautaires.





“Les dénonciations ne constituent que 5% de nos activités de tous les jours. La stratégie nouvelle du Forum Civil est d’être le plus possible sur le terrain”





Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités ?





Les difficultés que nous avons dans la mise en œuvre des activités sont relatives à la perception des acteurs qui pensent que le Forum civil ne fait que dénoncer. Alors que les dénonciations ne constituent que 5% de nos activités de tous les jours. La stratégie nouvelle du Forum Civil est d’être le plus possible sur le terrain. Le Forum Civil mène beaucoup d’activités de préventions, d’accompagnement, de médiation, de plaidoyer, d’orientation et de résolution des conflits.





De l’autre côté, nous n’avons pas assez de moyens pour matérialiser le vaste chantier de création d’une masse critique de citoyens modèles et actifs dans la zone. Mais à travers les réseaux sociaux nous travaillons pour que nos interventions soient ressenties.





“Nous sommes moins impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques”





Quelle est la nature de la collaboration entre la section locale du Forum Civil et les autorités locales ?





Nous pouvons dire dans l’ensemble que la collaboration se passe bien. Nous sommes reconnus comme acteurs dans l’espace public. Il y a dans l’ensemble une bonne collaboration. Chaque entité joue pleinement son rôle. Mais il survient des désaccords sur le mode d’intervention, de communication et de résolution des problèmes liés aux fonciers, aux ressources forestières et l’indemnisation des impactés. A ce niveau l’application du mécanisme Partenariat Gouvernement Ouvert (PGO) pourra renforcer la collaboration pour le bien-être des populations.





Est-ce qu’elles vous associent à leurs activités ?





Nous sommes associées dans différentes activités. Ainsi nous recevons les invitations des CRD, des CDD et le lancement de certains travaux publics. Mais nous sommes moins impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques





Avez-vous identifié des problèmes de gouvernance dans la localité et quelles solutions préconisez-vous ?





Il existe des problèmes liés à la gouvernance comme la finition des chantiers publics : c’est le cas de l’annexe de l’université Assane Seck, de la Maison des jeunes de Kolda, la gestion des établissements publics comme l’hôpital régional, le manque de transparence dans l’attribution du foncier et la faiblesse de la participation des populations dans la gestion de l’environnement.





Ainsi le manque de dynamisme des cadres de concertations au niveau des Collectivités territoriales, la faible communication de l’administration et des services techniques et la passivité des populations dans la gestion des biens naturels communs ne facilitent pas la résolution concertée des problèmes.





Les solutions que nous préconisons sont le développement de la conscience citoyenne à la base à travers les CICA, la création de réseau citoyen forte de promotion de la gouvernance comme RCECSO (Réseau de Conservation de l’Environnement en Casamance et au Sénégal Orientale), le renforcement d’une plateforme de communication sur la gouvernance et le renforcement des mécanismes de contrôle citoyen (CCL et OSTER).





Quel est votre mot de la fin ?