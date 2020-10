Absence de porte-parole à Tivaouane : La réponse de Mansour Sy Djamil

« C’est du ressort du khalife général, c’est à lui d’en décider, quand il jugera opportun de le faire il le fera. Pendant très longtemps ni le khalife général des mourides ni le khalife général des tidianes n'avaient pas de porte-parole », coupe, court, le député Serigne Mansour Sy Djamil, invité du Jury du dimanche de Iradio.Comme pour dire que l'absence de porte-parole du khalife n'impacte pas sur le fonctionnement de la confrérie. Mansour Sy Djamil souligne, néanmoins, que le défunt porte-parole sur qui il ne tarit pas d'éloges, jouait un rôle clé du fait de son expérience et de son parcours.Pape Malick Sy dit-il, était, « pendant 40 ans, à l’ombre de Cheikh Ahmed Tidiane, de par son intelligence, de par la connaissance qu’il avait de ce monde. Et c’est Pape (Malick) Sy qui était tout le temps à côté de lui. Il avait le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-dire, le savoir-parler. Pape Malick avait ce savoir comme un enjeu de pouvoir non pas pour dominer les gens, mais pour plaire. Et Pape Malick savait plaire », témoigne-t-il.