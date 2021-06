Absent à l’accueil de Macky Sall à Saint-Louis, Mary Teuw Niane se disculpe

Le divorce semble être consommé entre le président du comité électoral de Benno Bokk Yakaar (BBY) de Saint-Louis, l’ancien ministre Mary Teuw Niane, et le coordonnateur départemental, en l’occurrence Amadou Mansour Faye. Absent à l’accueil du chef de l’État à l’étape de Saint-Louis, Pr Mary Teuw Niane est sorti de sa réserve pour se disculper. Selon les informations glanées par le quotidien L’AS, le candidat déclaré à la mairie de Saint-Louis réfute toute idée de sabotage durant cette visite.



«Je ne suis à l’origine d’aucun faible engouement à Saint-Louis lors au passage du Président Macky Sall qui y démarrait sa tournée. Je suis un républicain. Je respecte les institutions du pays. Vous ne me verrez jamais dire des paroles déplacées à l’endroit des institutions. Si je n’ai pas participé à l’accueil, c’est parce qu’on ne m’a pas impliqué», a-t-il martelé. Durant cette visite, plusieurs citoyens sont sortis brandir des brassards rouges et des pancartes et autres banderoles avec des discours hostiles.