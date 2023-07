Absent du territoire au moment de l'arrestation de Ousmane Sonko : Moussa Tine donne les raisons en huit points

A New York où il se trouve avec Khalifa Sall, Moussa Tine justifie en huit points son absence du territoire sénégalais au moment où leur allié Ousmane Sonko s'est fait arrêter.





"1- On ne demandera pas pardon d’être venus assister au Bamba day. On n’ira demander à personne, non plus, une autorisation de sortie du territoire ni une validation de notre agenda politique.





2- On ne pouvait pas prévoir qu’il y aurait cet incident avec la gendarme et qui, par la suite, a conduit de façon incompréhensible à l’arrestation d'Ousmane Sonko.





3- Conséquemment, j’espère que les faits reprochés à la gendarme (prise illégale d'images) ne seront pas cautionnés lorsque des jeunes font la même chose à Khalifa Sall, de surcroît dans un lieu privé.





4- C’est plus que jamais le moment pour Pastef-les-patriotes de consolider la dynamique d'unité dans la lutte pour le respect des droits inaliénables de Ousmane Sonko plutôt que de lui ouvrir incongrument de nouveaux fronts.





5- Pour notre part, on ne se trompe pas de combat. Ousmane Sonko a tout notre soutien dans ses épreuves qui n'ont que trop duré.





6- Je suis réfractaire aux jugements hâtifs. C’est précisément pour cela que je soutiens Sonko. Et je ne comprends pas le procès qu’on veut faire à Khalifa Sall pour son déplacement à New York et son lien avec le cas Sonko.





7- Je suis allergique à toute forme d’injustice. C’est la raison pour laquelle j’ai soutenu Karim Wade lorsqu’on a modifié l’article 57 du code électoral pour l’empêcher d’être candidat en 2019. Nous n’étions pas nombreux. Pour les mêmes raisons, j’ai soutenu mon frère et candidat Khalifa Sall, victime des articles 29 et 30 du code électoral. On veut appliquer aujourd’hui ces mêmes articles à Ousmane Sonko. Je reste dans le combat.