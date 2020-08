Absents du programme de résilience des ménages: Les Aînés du Sénégal haussent le ton

Les Aînés du Sénégal crient à l'injustice. "Le programme de résilience des ménages a exclu royalement les personnes âgées qui gèrent plus de la moitié des foyers. L'alerte des autorités pour la protection des Aînés, présente l'image d'un serpent poursuivi après son passage éclair. En vérité, il faut corriger l'injustice et réparer le préjudice causé aux Aînés qui ont fondé la Nation et bâti la République", a laissé entendre leur président national, Mame Birame Faye.









En fait, rappelle le Conseil national des aînés du Sénégal (Cnas), la propagation du virus est de plus en plus inquiétante. "Dans la sous-région,le Sénégal occupe la seconde place dans le dénombrement des décès, après le Nigeria. Sans tenir compte de la proportion démographique", dit-il.









Mame Birame Faye de renseigner dans la note reçue, ce dimanche 9 août: "Le Conseil national des aînés du Sénégal (Cnas) a toujours sonné l'alerte. Il a été entendu et non écouté. Hélas ! Les Présidents régionaux, départementaux et même communaux sont élus sous la supervision de l'administration territoriale. Le Bureau exécutif national élu a été installé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale depuis le mois de janvier 2019".





Ainsi, pour les Aînés, il faut des mesures fortes, concertées avec les principaux concernés, ces groupes les plus vulnérables en vue de corriger "l'injustice" qui les confine dans le ghetto de l'oubli.