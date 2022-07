Abus de confiance : l'étonnante proposition de la «Tiktokeuse» Raby Ba pour être libre

La célèbre «Tiktokeuse» Raby Ba est poursuivie pour abus de confiance. Elle a été déférée au parquet hier, mercredi, au bout de 46 heures de garde à vue à la DIC. Elle est accusée par une certaine Rouguiatou Diallo d'abus de confiance présumée portant sur près de 10 millions de francs CFA.



D’après Libération, qui détaille cette affaire dans son édition de ce jeudi, Raby Ba a présenté ses excuses et promis de verser à la plaignante, dès demain, vendredi, la somme de 3 millions 153 mille francs CFA. Cet argent, affirme la mise en cause, se trouve dans le compte bancaire de son frère établi en France.



Le journal rapporte que Rouguiatou Diallo a rejeté cette proposition. Elle réclame l’intégralité du montant qui aurait été détourné.



Comment en est-on arrivé là ? Au mois de décembre dernier, le fils de la plaignante, Amadou Diallo, est victime d’un grave accident de la circulation. Il tombe dans un coma profond pendant trois mois.



Ne pouvant plus supporter les frais médicaux de son enfant, Rougiatou Diallo contacte Raby Ba pour une campagne de levée de fonds au profit de son fils hospitalisé à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. La «Tiktokeuse» réussit à rassembler près de 10 millions de francs CFA.



Mais au lieu de reverser l’argent, elle l’utilise, selon Rouguiatou Diallo, à des fins personnelles. La maman désemparée assure avoir interpellé la mise en cause à plusieurs reprises. Mais chaque fois, dit-elle, Raby Ba lui fournissait des explications tirées par les cheveux. Elle finira par porter plainte pour abus de confiance.



Libération rapporte qu’une commerçante nommée Marie Faye, entendue comme témoin dans le cadre de l’enquête, dira que la collecte de fonds pour Amadou Diallo a rapporté 7 millions 405 mille francs CFA.



D'après le journal, Raby Ba a juré que ce sont moins de 7 millions qui ont été récoltés et que l’argent a servi au paiement de la location de la plaignante, à l’achat de ravitaillement pour son compte et à la prise en charge des pansements de son fils.



La «Tiktokeuse» a ajouté qu’un montant de 1 million a été remis au fils aîné de Rougiatou Diallo. Ce que ce dernier a formellement nié.



Acculée par les policiers, selon Libération, Raby Ba a fini par avouer avoir utilisé une partie de l’argent à des fins personnelles et gardé les 3 millions 153 mille qu’elle propose de verser à la plaignante dès ce vendredi.