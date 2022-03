Abus et dérives sur Internet : La CDP et le MEN s’engagent pour la protection des données et la sécurisation des élèves

CDP et MEN s'engagent pour la protection des données personnelles

Face aux nombreuses opportunités offertes par le numérique, l’internet représente de nombreux risques pour ses utilisateurs, particulièrement pour les jeunes. Dans cette dynamique, un atelier de validation du kit pédagogique s’est ouvert, ce matin, pour un internet responsable.





A cet effet, la Commission de protection des données personnelles (CDP) et le ministère de l’Education nationale (MEN), avec comme partenaires le bureau Afrique Francophone de META (Ex Facebook) et le cabinet Bscorp ont échangé et discuté autour des solutions mises en place pour permettre aux jeunes élèves apprentis sénégalais une utilisation d’internet plus responsable en prenant conscience des pratiques usuelles du net et proposer des pistes de remédiation pour faire face aux abus et dérives.





Selon la présidente de la CDP, Awa Ndiaye, l’objectif général de cet atelier est de partager et de valider le kit de formation qui permettra d’amener les élèves à une utilisation responsable de l’Internet. Cette cible jeune, qui pour elle doit pouvoir bénéficier des avantages à bon escient afin de pouvoir se former eux- mêmes, de s’inscrire et de s’ouvrir à d’autres mondes.





Pour y arriver, une stratégie doit bien être adoptée dès le bas-âge, d’où leur volonté de la prise en charge et la mise en œuvre de ce programme, car «c’est depuis le préscolaire qu’ils doivent être initiés aux nouvelles technologies numériques, puis être encadrés», avance-t-elle.





C’est dans ce sillage qu’elle a tenu à remercier le ministre de l’Education nationale pour son sens de l’écoute et son engagement à vouloir accompagner ce projet.





«Non seulement, il a compris l’urgence de le faire mais il a mis toute l’équipe de son département à la disponibilité et à la disposition de la CDP », a-t-elle assuré.





D’ailleurs, cette dernière indique que les acteurs sont en train de travailler sur deux grands projets dont le programme « Ma vie en ligne » et le programme « Kit pédagogique » qui va rentrer dans le curricula de l’éducation nationale pour être disséminé dans tous les établissements scolaires.





Le représentant du MEN, Samba Guissé, a pour sa part soutenu que ce projet est venu à l’heure. D’après lui, le ministère a le devoir de trouver des solutions avec ses partenaires. Il a profité de cette occasion pour remercier le META et la CDP d’avoir donné aux enseignants les moyens nécessaires du contenu du kit pédagogique afin de pouvoir bien former les élèves.