Aby Ndour : "Qu'on f... la paix à Wally. Arrêtez de lui rappeler la brouille entre Thione et You"

“Il est temps qu’on f… la paix à Wally Seck. Il faut qu’on arrête de lui rappeler la brouille entre Thione Seck et Youssou Ndour. Il a perdu son père, une icône. On doit le soutenir, l’accompagner et lui éviter des erreurs”, dit-elle.