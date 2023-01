Accaparement de leur forêt : Le collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly engage une justice populaire

collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly

Le collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly a manifesté son mécontentement en organisant une manifestation ce lundi matin contre l'accaparement de leurs terres.





Sur 577 ha aujourd’hui, il ne reste que 9 ha dans la forêt de Saly.





"La forêt de Saly a été vandalisée par tous les directeurs de la Sapco qui sont passés par-là. Il y a des personnes ou institutions avec des desseins inavoués qui sont en train de vandaliser nos terres. Il y a un crime environnemental et foncier qui se déroule à Saly. Nous disons non, nous ne laisserons personne s'accaparer de nos terres, voler nos ressources, les piller et aller dormir paisiblement", dénonce Seydou Abdoul Diop, membre du collectif.