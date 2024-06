Accéder aux crédits pour les producteurs agricoles sans passer par les banques…Des agronomes sénégalais lauréats du Falling Walls 2024

L’application Mbaye-Bi a été primée à l’issue du concours Falling Wall édition 2024 organisé par la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. Le jury a été convaincu par l’innovation des ingénieurs agronomes, Daouda Faye, Aliou Ba, Assane Goumbala, d’un polytechnicien et d’un américain. L’équipe pluridisciplinaire a mis au point une application facilitant l’accès aux crédits aux pays et aux producteurs agricoles. Le jury estime que l’équipe a résolu l’équation d’accès aux financements et que cette trouvaille aura des impacts sur la vie des producteurs. « La guerre entre l’Ukraine et la Russie a entraîné une inflation des denrées alimentaires. La superficie emblavée par nos producteurs va diminuer, un producteur qui cultivait sur 5 ha pourrait se retrouver avec un hectare. Nous allons assister à une chute des rendements agricoles si rien n’est fait », a averti Daouda Faye qui représentera le Sénégal à Berlin en novembre.



Ces jeunes ingénieurs agronomes et polytechniciens mettront en relation les producteurs agricoles d’accéder aux crédits agricoles sans passer par les banques et les institutions de micro-crédits grâce à leur application.



« Mbaye-BI connect est une application qui constitue un pont de liaison entre les investisseurs, la plupart anonymes et les agriculteurs qui ont des besoins de financements », a expliqué le lauréat Daouda Faye.



Le lauréat du Falling Walls bénéficie d’un accompagnement de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. Les gagnants trouvent souvent des partenaires pour financer leurs projets. « En tant Fondation Friedrich Naumann, nous croyons fermement à l’entrepreneuriat, à l’innovation, à et à la recherche qui sont des piliers du Développement économique et social dans le contexte d’un monde en évolution », a notifié Alexandra Heldt, Directrice Régionale de l’Afrique de l’Ouest de la Fondation qui a remercié les différents partenaires.