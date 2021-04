Accélérer l’accès à la propriété au Sénégal : La solution par la finance digitale

Des codes Ussd au blockchain, le parcours d’adoption des nouvelles technologies suit une « trajectoire atypique » sous nos cieux en Afrique. Loin des maisons intelligentes de la Norvège, la technologie qui prospère ici, est celle qui répond simplement aux besoins fondamentaux. Ce qui laisse entrevoir « un nouvel élan numérique » pour les entreprises innovantes au service des populations sénégalaises.Pionnière dans la digitalisation du processus d'acquisition immobilière en Afrique, Alpha est une plateforme digitale qui propose « les meilleures opportunités » du secteur immobilier et de financement bancaire. En effet, la principale mission de cette plateforme, selon un communiqué parvenu à Seneweb, est d’« accélérer l’accès au premier logement, pour le plus grand nombre de Sénégalais ». Désormais, un travailleur pourra faire un choix éclairé pour son projet et piloter sur une seule interface tout le parcours d’acquisition de son bien immobilier.Le lieu de résidence n’est pas, non plus, un facteur bloquant. Car, renseigne le texte, le service intégré d’Alpha élimine les barrières physiques, et permet aux Sénégalais de la diaspora de « calculer à distance leur capacité d’emprunt bancaire avec un simulateur personnalisé ». Une équipe d’expert immobilier et financier dédiée est également à disposition pour « faciliter » le suivi de l'évolution de leur dossier de crédit. Mieux, la plateforme s’appuie sur une « forte synergie » créée entre les partenaires immobiliers, bancaires, assureurs et notaires. Ce qui lui permet d’« assister efficacement les futurs acquéreurs, de la recherche du bien au montage du dossier de financement bancaire ».Le texte souligne en outre que l’ambition pour la Start-up est d’« optimiser une démarche classique et fastidieuse afin de permettre à la majorité des Sénégalais, résidents ou de la diaspora, d’accéder à la propriété plus facilement ».