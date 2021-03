Accès à l'eau potable à Kolda : Pata doté d'un nouveau forage (Illustration)

L'accès à l'eau est véritable parcours du combattant dans le département de Médina Yoro Foula. Des puits d'une profondeur maximale de 45 mètres, tarissent par endroits avec aussi des éboulements. Ainsi pour avoir de l'eau potable, les populations utilisent les ânes et chevaux pour puiser. Une corvée qui ruine la vie des femmes du monde rural. Ce que les expatriés de la commune rurale de Pata ont compris. Ils ont financé la réalisation d'un forage à hauteur de 40 millions dans le village de Soudou Wéli.C'est dans la joie et l'apothéose que les populations de cette localité ont réceptionné cet ouvrage. Un acte salué par le service régional de l'hydraulique qui invite les bonnes volontés à aider l'État dans ses actions à satisfaire les populations. Et Moustapha Thiam de promettre que son service va accompagner ces bénéficiaires à l'usage et à l'entretien de ce joyaux. Désormais à Soudou Wéli, l'eau coule à flots.